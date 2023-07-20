Adana'da 6 Ayda 87 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Adana'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, 6 ayda 87 düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca, yasa dışı yollarla seyahat eden 432 kişi hakkında yasal işlem yapıldı ve göçmen kaçakçılığı organize eden 7 şüpheli gözaltına alındı.