Adana'da 58 kişi yakalandı

Adana'da polis ekiplerince düzenlenen 'huzur ve güven' uygulamasında farklı suçlardan aranan 58 kişi yakalandı. Uygulama kapsamında 6 ruhsatsız tabanca, 6 şarjör, 59 mermi, 1 ruhsatsız av tüfeği, 27 uyuşturucu hap ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Dilencilik yaptığı tespit edilen 18 kişiye 9 bin 872 lira para cezası uygulandı. Bin 739 polisin yanı sıra 4 eğitimli köpeğin de katıldığı uygulamada ekipler, dron kullanarak havadan da denetim yaptı. Ekipler, 6 bin 178 aracı kontrol etti, 2 çalıntı motosiklet ele geçirdi, 50 araca ise 154 bin 409 lira para cezası uyguladı. Umuma açık 175 iş yerini de denetleyen ekipler, usulsüzlük tespit edilen yerlere 2 bin 468 lira para cezası yazdı.