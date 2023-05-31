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Adana'da 56 Milyon 490 Bin Makaron Ele Geçirildi; 24 Gözaltı

Adana'da 56 Milyon 490 Bin Makaron Ele Geçirildi; 24 Gözaltı

Güncel Haberler

Adana'da, gümrük kaçağı 56 milyon 490 bin adet makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 24 şüpheli gözaltına alındı.

ADANA'da, gümrük kaçağı 56 milyon 490 bin adet makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 24 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde, belirlenen adreslere baskın yaptı, uygulama noktasında da şüpheli araçları durdurdu. Ekiplerin, adres ve araçlarda yaptığı aramalarda, gümrük kaçağı 56 milyon 490 bin makaron, 2 milyon 559 bin 300 doldurulmuş sigara, 7 bin 540 paket sigara, 2 bin 140 kilo tütün ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 24 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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