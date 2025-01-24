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Adana'da 550 Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi

Adana'da 550 Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi
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Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki bir depoya düzenlenen operasyonda 550 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, bir şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da 550 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'nde bir depoya baskın düzenledi.

Depoda, variller içinde 550 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Polis, akaryakıt kaçakçılığıyla ilgili 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel
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