Adana'da 55 Kilo Skunk Ele Geçirildi, TIR Şoförü Tutuklandı

Güncelleme:
Adana'da narkotik polisi, otoyolda durdurduğu TIR'da 55 kilogram skunk ele geçirdi. TIR şoförü C.Ş., valizlerin içeriğini bilmediğini iddia ederek tutuklandı.

ADANA'da narkotik polisi, otoyolda takip edip durdurduğu TIR'daki valizlerde 55 kilo skunk ele geçirdi. Sorgusunda, "Bir arkadaşım valizlerini verip, Adana'ya götürmemi rica etti. Valizlerin içinde ne olduğunu bilmiyordum" diyen TIR şoförü C.Ş. (42), tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, şüphe üzerine Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda takip ettiği TIR'ı, dinlenme tesisinde durdurdu. Şoför C.Ş.'nin indirildiği TIR'da, narkotik köpeğiyle arama yapan polis, 3 valiz içerisinde 55 kilogram skunk ele geçirdi. Gözaltına alınan C.Ş., emniyetteki ifadesinde, "Bir arkadaşım valizlerini verip, Adana'ya götürmemi istedi. İlk defa böyle bir ricada bulununca kıramadım. Valizlerin içinde ne olduğunu bilmiyordum" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.Ş., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Haber: Anıl ATAR/ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
