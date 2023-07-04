Adana'da 54 toplu taşıma sürücüsüne para cezası

Adana'da kural ihlali yaptıkları belirlenen 54 toplu taşıma sürücüsüne para cezası uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, şehir içinde yolcu taşımacılığı yapan araçları denetledi. Kentin farklı noktalarındaki uygulamada sürücülerin bilgilerini kontrol eden polis, uyarılarda bulundu. Ekipler, kural ihlali yaptıkları tespit edilen 54 sürücüye 24 bin 314 lira para cezası uyguladı.