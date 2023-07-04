Üye Girişi
Haberler
Adana'da 54 toplu taşıma sürücüsüne para cezası

Adana'da 54 toplu taşıma sürücüsüne para cezası

Güncel Haberler

Adana'da kural ihlali yaptıkları belirlenen 54 toplu taşıma sürücüsüne para cezası uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, şehir içinde yolcu taşımacılığı yapan araçları denetledi. Kentin farklı noktalarındaki uygulamada sürücülerin bilgilerini kontrol eden polis, uyarılarda bulundu. Ekipler, kural ihlali yaptıkları tespit edilen 54 sürücüye 24 bin 314 lira para cezası uyguladı.

Adana'da kural ihlali yaptıkları belirlenen 54 toplu taşıma sürücüsüne para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, şehir içinde yolcu taşımacılığı yapan araçları denetledi.

Kentin farklı noktalarındaki uygulamada sürücülerin bilgilerini kontrol eden polis, uyarılarda bulundu.

Ekipler, kural ihlali yaptıkları tespit edilen 54 sürücüye 24 bin 314 lira para cezası uyguladı.

Kaynak: AA / Fikret Kavğalı - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Adana Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title