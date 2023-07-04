Adana'da 54 Toplu Taşıma Aracı Sürücüsüne Ceza Kesildi

ADANA'da sivil trafik polisleri, klima çalıştırmayıp, kapısı açık seyreden, kapasitesinin üzerinde yolcu taşıyan ve cep telefonuyla konuştuğu belirlenen 54 toplu taşıma aracı sürücüsüne toplam 24 bin 314 lira ceza kesti.

Kentte hava sıcaklıklarının yükselmesiyle bazı toplu taşıma aracı sürücüleri klima çalıştırmayıp, kapıları açık bir şekilde yolcu taşımaya başladı. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, toplu taşıma araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Ana arterlerde konumlanan sivil polisler, tespit ettiği sürücüleri Seyhan ilçesi 5 Ocak Meydanı'na kurulan uygulama noktasındaki ekiplere bildirdi. Burada durdurulan 30 sürücüye aracın kapısı açık seyrettiği için 13 bin 80 lira para cezası uygulandı. Ekipler ayrıca kapasitesinin üzerinde yolcu taşıdığı belirlenen 19 sürücüye 6 bin 479 lira, cep telefonuyla konuştuğu saptanan 5 sürücüye ise 4 bin 755 lira para cezası uygulandı. Ekipler, kazaların önlenmesi için sürücülere uyarılarda bulundu.