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Adana'da 53 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Firari Hükümlü Yakalandı

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Adana'nın Seyhan ilçesinde, farklı suçlardan 53 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı. Çarşı ve mahalle bekçileri tarafından parkta durumundan şüphelenilen şahıs, kimlik kontrolünde sahte kimlik kullandığı ortaya çıktı. Yakalanan şüpheli, polis merkezine götürülerek sorgulandı ve 34 suç kaydı bulunan ve 22 ilde karıştığı 28 suçtan aranan hükümlü olduğu tespit edildi. Firari hükümlü, cezaevine gönderildi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, farklı suçlardan 53 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

Çarşı ve mahalle bekçileri, Toros Caddesi'ndeki bir parkta durumundan şüphelendikleri Murat Can S'yi (20) Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle sorgulamak istedi.

Kimliğinin yanında olmadığını söyleyen Murat Can S, verdiği T.C. kimlik numarasının kendisine ait olmadığının belirlenmesi üzerine kaçmaya çalıştı.

Yakalanan şüpheli, Yarbaşı Şehit Erdoğan Çıtak Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Sorgusunda 34 suç kaydının bulunduğu ve 22 ilde karıştığı 28 suçtan da 53 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edilen firari hükümlü, cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

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