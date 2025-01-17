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Adana'da 521 Bin Öğrenci Karne Sevinci Yaşadı

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Adana'da 521 bin 929 öğrenci, 2024-2025 eğitim-öğretim döneminin ilk yarısının sona ermesiyle birlikte karne aldı. Öğrenciler, karnelerini almanın mutluluğunu yaşarken, bu yıl 1. sınıflara 'Gelişim raporu' verildi.

Adana'da 521 bin 929 öğrenci karne sevinci yaşadı

ADANA - Adana'da 521 bin 929 öğrenciye karne dağıtıldı. Karnelerini alan öğrenciler sevinç yaşadı.

2024-2025 eğitim-öğretim döneminin ilk yarısının tamamlanmasıyla birlikte okullarda karne sevinci yaşandı. Kent genelinde bulunan bin 526 okuldaki 521 bin 929 öğrenci karne aldı.

Öte yandan bu sene ilk kez 1.sınıflara karne yerine 'Gelişim raporu' verildi.

Karne alan 2. sınıf öğrencilerinden Elif Azra Gözükara, "Karnem çok güzel geldi. Derslerim çok iyi. Ara tatilde de hem oyun oynayacağım hem de ders çalışacağım" dedi.

Karne alan 8 yaşındaki Fırat Zengin ise notlarının iyi olduğunu ara tatilde ailesiyle tatile gideceğini söyledi.

Adana'da 521 Bin Öğrenci Karne Sevinci Yaşadı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UMUTCAN İŞLEDİCİ - Güncel
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