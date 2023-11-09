Adana'da 52 Milyon Gümrük Kaçağı Makaron Ele Geçirildi

Adana'da polis ekipleri bir depoya yaptığı baskında 52 milyon 100 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirirken, olayın şüphelisi ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

- Adana'da 52 milyon 100 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi

ADANA - Adana'da polis ekipleri bir depoya yaptığı baskında 52 milyon 100 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirirken, olayın şüphelisi ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir depoda gümrük kaçağı makaron olduğu yönünde ihbar aldı. Bunun üzerine ekipler Seyhan ilçesine bağlı Mıdık Mahallesindeki depoya baskın düzenledi. Düzenlenen baskında V.S.Ş. isimli kişi gözaltına alınırken, depoda 52 milyon 100 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen V.S.Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.