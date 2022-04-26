Son dakika haberleri... ADANA'DA 52 KİŞİYİ MAĞDUR EDEN 18 TEFECİYE OPERASYON - Haberler

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Son dakika haberleri... ADANA'DA 52 KİŞİYİ MAĞDUR EDEN 18 TEFECİYE OPERASYON

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haber: Adana'da, 52 kişiyi mağdur edip, 6 milyon lira haksız kazanç elde ettiği belirlenen 18 tefeciye yönelik operasyonda 15 şüpheli, gözaltına alındı.

Adana'da, 52 kişiyi mağdur edip, 6 milyon lira haksız kazanç elde ettiği belirlenen 18 tefeciye yönelik operasyonda 15 şüpheli, gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 3 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdürüldüğü öğrenildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 11 milyon 512 bin 340 TL değerinde 124 senet, 5 çek ile 50 bin 535 TL, 3 ruhsatsız tabanca, 28 kalaşnikof mermisi, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, farklı kişilere ait tapu ve fotokopileri, alacak notlarının bulunduğu defter ele geçirildi. Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürülen şüphelilerin sorguları sürüyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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