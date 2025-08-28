Adana'da 500 Litre Kaçak Etil Alkol Ele Geçirildi
Adana İl Jandarma Komutanlığı kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlediği operasyonlarda 500 litre etil alkol ele geçirirken, üç şüpheliyi gözaltına aldı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir, Seyhan ve Yumurtalık ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerdeki aramalarda 500 litre kaçak etil alkol ele geçirildi.
Ekipler, adreslerdeki 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel