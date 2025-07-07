Adana'da 5 Milyon Makaron Ele Geçirildi, 1 Şüpheli Tutuklandı

Adana'da 5 Milyon Makaron Ele Geçirildi, 1 Şüpheli Tutuklandı
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Adana'da yapılan operasyonda, kaçak ürün taşıyan bir kamyonette 5 milyon 87 bin makaron ele geçirildi. Sürücü M.E.T. gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Adana'da 5 milyon 87 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün taşındığı belirlenen kamyoneti merkez Sarıçam ilçesinde durdurdu.

Araçta tütün doldurulmuş 5 milyon 87 bin makaron ele geçiren ekipler, sürücü M.E.T'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Operasyon, polis kamerasınca görüntülendi.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
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