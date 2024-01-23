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Adana'da 5 Milyon Makaron Ele Geçirildi, 1 Şüpheli Tutuklandı

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde yapılan operasyonda, 5 milyon 670 bin makaron, 6 bin 500 paket sigara ve 225 kilogram tütün ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 5 milyon 670 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğunu belirlediği Gülpınar Mahallesi'ndeki bir depoya operasyon düzenledi.

Adreste 5 milyon 670 bin makaron, 6 bin 500 paket sigara ve 225 kilogram tütün bulan polis, yabancı uyruklu Alaa G'yi gözaltına aldı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

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