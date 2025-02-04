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Adana'da 5 Milyon Kaçak Makaron Ele Geçirildi, 2 Tutuklama

Adana'da 5 Milyon Kaçak Makaron Ele Geçirildi, 2 Tutuklama
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Adana'da düzenlenen operasyonda, 5 milyon kaçak makaron ele geçirildi. İki şüpheli, yapılan işlemlerin ardından tutuklandı.

Adana'da 5 milyon kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğu belirlenen kamyoneti merkez Seyhan ilçesinde durdurdu.

Araçta 5 milyon makaron ele geçiren ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
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