Adana'da 5 Milyon Kaçak Makaron Ele Geçirildi, 2 Tutuklama
Adana'da düzenlenen operasyonda, 5 milyon kaçak makaron ele geçirildi. İki şüpheli, yapılan işlemlerin ardından tutuklandı.
Adana'da 5 milyon kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğu belirlenen kamyoneti merkez Seyhan ilçesinde durdurdu.
Araçta 5 milyon makaron ele geçiren ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel