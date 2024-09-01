Adana'da 5 milyon 810 bin makaron ele geçirildi

Adana'da 5 milyon 810 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılığın önlenmesine yönelik Sarıçam ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramada 5 milyon 810 bin makaron bulundu.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.