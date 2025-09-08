Adana'da 5 Hükümlü Firari Yakalandı
Adana'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü, yapılan operasyonla yakalandı. Hükümlüler, çeşitli suçlardan yıllarca hapis cezası almış durumda.
Adana'da farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari 5 hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 5 hükümlünün adresini belirledi.
Adreslere düzenlenen operasyonda, "hırsızlık" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E, "silahla yağma"dan 29 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Ş.K, "hırsızlık" suçundan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan S.C, "yağma" suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.H ile "dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan G.Ç. yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.