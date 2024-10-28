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Adana'da 5 Büyüklüğündeki Depremde Hastanede Panik Anları

Adana'da 5 Büyüklüğündeki Depremde Hastanede Panik Anları
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Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem sırasında, Kozan Devlet Hastanesi'nde hastaların panik halinde bahçeye kaçtığı ve bazı hastaların doktor sırası beklemeye devam ettiği güvenlik kameralarına yansıdı.

ADANA'da dün akşam meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem sırasında Kozan Devlet Hastanesi'nde yaşanan panik anları, güvenlik kamerasına yansıdı. Sarsıntıyla birlikte hastaların bazıları bahçeye kaçarken, bazıları ise doktor sırası beklemeye devam ettiği görüldü.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre dün saat 20.07'de merkez üssü Kozan ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 20 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, Adana'nın yanı sıra çevre illerde hissedildi. Depremle birlikte panik ve korku yaşayan vatandaşlar, sokaklara çıktı. Yapılan saha taramalarında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Kozan Devlet Hastanesi'nde deprem anında yaşanan panik, güvenlik kamerasına yansıdı. Koridorlardayken sarsıntıyla panikleyen bazı hastalar ve refakatçilerin hızla bahçeye koştuğu görüldü. Bu sırada bazı hastaların ise doktor sırasında beklemeye devam etmesi dikkat çekti.

Haber: Ali GÖKDAL - Kamera: KOZAN(Adana),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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