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Adana'da 5.6 Milyon Kaçak Makaron Ele Geçirildi

Adana'da 5.6 Milyon Kaçak Makaron Ele Geçirildi
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Adana'da jandarma ekipleri, kaçak ürün taşıdığı belirlenen bir tırı durdurarak 5 milyon 600 bin makaron ele geçirdi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da jandarma ekiplerince durdurulan tırda 5 milyon 600 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak ürün taşındığı belirlenen tırı merkez Sarıçam ilçesindeki kontrol noktasında durdurdu.

Araçtaki incelemede 5 milyon 600 bin makaron ele geçirdi.

Gözaltına alınan sürücü ve yanındaki 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel
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