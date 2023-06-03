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Adana'da 49 Ton Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi, 3 Zanlı Yakalandı

Adana'da 49 Ton Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi, 3 Zanlı Yakalandı

Güncel Haberler

Adana'da 49 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak akaryakıt satıldığı belirlenen adreslere baskınlar gerçekleştirdi.

Adana'da 49 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak akaryakıt satıldığı belirlenen adreslere baskınlar gerçekleştirdi.

Bu adresler ve araçlarda yapılan aramalarda, varil ve su depolarında 49 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Kaçak akaryakıtla ilgili gözaltına alınan 3 şüphelinin polisteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Emniyet Müdürlüğü Adana Güncel Haberler

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