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Adana'da 49 Bin Litre Sahte Akaryakıt Ele Geçirildi, Bir Şüpheli Tutuklandı

Adana'da 49 Bin Litre Sahte Akaryakıt Ele Geçirildi, Bir Şüpheli Tutuklandı

Güncel Haberler

Adana polisinin düzenlediği operasyonda; 49 bin litre sahte akaryakıt ele geçirildi, yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte 2 ayrı depoda yüklü miktarda sahte akaryakıt olduğu bilgisine ulaştı. Depolara yapılan baskınlarda 49 bin litre sahte akaryakıt ele geçirildi.

Adana polisinin düzenlediği operasyonda; 49 bin litre sahte akaryakıt ele geçirildi, yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte 2 ayrı depoda yüklü miktarda sahte akaryakıt olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, 3 şüphelinin atık ve yanık yağları, içine çeşitli maddeler ekleyerek inceltip akaryakıta çevirdikten sonra sattığını tespit etti. Depolara yapılan baskınlarda 49 bin litre sahte akaryakıt ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Emniyette işlemleri tamamlanan 3 şüpheli de adliyeye sevk edilirken, 1'i tutuklandı, 2'si ise serbest bırakıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Adana Güncel Haberler

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