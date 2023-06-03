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Adana'da 49 Bin Litre Sahte Akaryakıt Ele Geçirildi

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Adana'da atık yağları çeşitli maddelerle karıştırıp, incelterek akaryakıta dönüştürdüğü belirlenen 3 kişi gözaltına alındı. Depolarda yapılan aramada 49 bin litre sahte akaryakıt ele geçirildi.

ADANA'da atık yağları çeşitli maddelerle karıştırıp, incelterek akaryakıta dönüştürdüğü belirlenen 3 kişi gözaltına alındı. Depolarda yapılan aramada 49 bin litre sahte akaryakıt ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte 2 ayrı depoda, yüklü miktarda sahte akaryakıt olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, 3 şüphelinin atık ve yanık yağları, içine çeşitli maddeler ekleyerek inceltip, akaryakıta çevirdikten sonra sattığını tespit etti. Depolara yapılan baskınlarda, 49 bin litre sahte akaryakıt ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, 2'si ise serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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