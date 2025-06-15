Adana'da 45 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Hükümlü Yakalandı

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Adana'da polis ekipleri, gasp, yağma ve hırsızlık gibi suçlardan 45 yıl 25 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Muhammed E.A'yı yakaladı. Firari hükümlü, Çukurova ilçesinde yolda yürürken bulundu.

Adana'da polis ekipleri, 45 yıl 25 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlüyü yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, "gasp", "yağma", "hırsızlık" ve "tutuklu veya hükümlünün kaçması" suçlarından 45 yıl 25 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Muhammed E.A'yı yakalamak için geniş kapsamlı araştırma yaptı.

Ekipler, firari hükümlünün merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda olduğunu belirledi.

Bölgeye giden ekipler, Muhammed E.A'yı yolda yürürken yakaladı.

Muhammed E.A, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
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