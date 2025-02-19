Adana'da 430 Bin Kaçak Makaron Ele Geçirildi
İmamoğlu ilçesinde yapılan operasyon sonucunda 430 bin kaçak makaron ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
Adana'nın İmamoğlu ilçesinde 430 bin kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.
İmamoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine seyir halindeki bir aracı durdurdu.
Araçta 280 bini tütünle doldurulmuş 430 bin kaçak makaron ele geçiren ekipler, sürücü İ.C.D'yi gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel