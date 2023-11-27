Adana'da 41 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Adana'da yapılan araştırmada bir otomobilin içerisinden 41 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Adana'da araştırma polisleri uyuşturucu madde satan kişilere yönelik yaptığı çalışmada bir otomobilin içerisinden 41 bin adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişide gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı, Seyhan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, "Huzurunuz Gururumuzdur" sloganıyla vatandaşının huzurunu içi gece gündüz çalışmaya devam ediyor.

Uyuşturucu satıcılarına yönelik uygulamalar ve sokak aralarında denetimler yapan araştırma ekipleri, durdurdukları bir otomobil içerisinden 41 bin 6 uyuşturucu hap ele geçirdi. Olayla ilgili H.Y. gözaltına alındı. - ADANA