Adana'da 41 Bin 6 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, 41 bin 6 uyuşturucu hap ele geçirilen otomobilin sahibi gözaltına alındı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, 41 bin 6 uyuşturucu hap ele geçirilen otomobilin sahibi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Emek Mahallesi 41010 Sokak'ta park halindeki araçta arama yaptı.
Otomobilde 41 bin 6 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan araç sahibi H.Y, emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Güncel