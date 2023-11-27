Üye Girişi
Haberler

Adana'da 41 Bin 6 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Son Güncelleme:
Güncel Haberler
Abone Ol

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, 41 bin 6 uyuşturucu hap ele geçirilen otomobilin sahibi gözaltına alındı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, 41 bin 6 uyuşturucu hap ele geçirilen otomobilin sahibi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Emek Mahallesi 41010 Sokak'ta park halindeki araçta arama yaptı.

Otomobilde 41 bin 6 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan araç sahibi H.Y, emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Hisarcık Tragger Seyhan Adana Güvenlik Adana Uyuşturucu Gözaltı Suç Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title