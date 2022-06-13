Adana'da 400 litre sahte içki ve 16 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi - Haberler

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Adana'da 400 litre sahte içki ve 16 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

AA - Yusuf Koyun - Güncel
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Adana'da 400 litre sahte içki ve 16 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Adana'da düzenlenen operasyonda 400 litre sahte içki, 16 ton kaçak akaryakıt ve çeşitli gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da düzenlenen operasyonda 400 litre sahte içki, 16 ton kaçak akaryakıt ve çeşitli gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki ve kaçak ürünlerin bulunduğunu belirlediği bazı adres ve araçlara yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, 400 litre sahte içki, sahte içki yapımında kullanılan 2 bin 400 litre etil alkol, kaçak 16 ton akaryakıt, 46 cep telefonu ve 8 kulaklık ele geçirildi.

Polis, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

AA / Yusuf Koyun - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Emniyet Müdürlüğü Adana Güncel Haberler

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