Adana'da 40 Milyon Kaçak Makaron Ele Geçirildi

ADANA'da bir depoda piyasa değeri 26 milyon 312 bin TL olan 40 milyon 480 bin kaçak makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan depo sahibi N.Ç., tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki bir depoda yüklü miktarda gümrük kaçağı makaron olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, N.Ç.'nin deposuna operasyon düzenledi. Depoda arama yapan polis, piyasa değeri 26 milyon 312 bin TL olan 40 milyon 480 bin kaçak makaron ele geçirdi. Gözaltına alınan N.Ç., işlemleri sonrası tutuklandı. (DHA)