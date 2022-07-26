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Son dakika haber... 4 kişinin yaralandığı silahlı kavganın firari zanlısı tutuklandı

AA - Koray Kılıç - Güncel
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Son dakika haberine göre Adana'da iki esnaf arasında çıkan ve 4 kişinin yaralandığı silahlı kavganın firari zanlısı polisin yaptığı denetimde yakalanıp tutuklandı.

Adana'da iki esnaf arasında çıkan ve 4 kişinin yaralandığı silahlı kavganın firari zanlısı polisin yaptığı denetimde yakalanıp tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, D-400 kara yolunda gerçekleştirdiği denetim sırasında kendilerini görüp kaçan bir kişinin peşine düştü.

Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi kovalamacayla yakaladı.

Yapılan araştırmalarda, zanlının, 21 Haziran'da merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde aynı sokakta faaliyet gösteren iki esnaf arasında çıkan ve 1'i ağır 4 kişinin yaralandığı silahlı kavganın firari şüphelisi Sedat T. (32) olduğu belirlendi.

Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edilen zanlı Sedat T, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgusu tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İki kişinin silahla vurulması kamerada

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, iki grup arasında sokakta silahlı kavga çıkıyor. Bu sırada bir kişi bacağından vurularak yere düşüyor. Daha sonra başka biri, silahını almaya çalıştığı kişi tarafından vurularak yere düşüyor. Silah seslerinin kesilmesinin ardından çevredeki vatandaşlar yaralılara yardıma gidiyor.

Çınarlı Mahallesi'nde 21 Haziran'da iki esnaf arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralanmıştı. Polis ekipleri, kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlatmıştı.

AA / Koray Kılıç - Güncel

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