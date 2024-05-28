Adana'da 4 Kilo Esrar ve 60 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde yapılan operasyonda, 4 kilo 250 gram esrar ve 60 kök Hint keneviri ele geçirildi. Operasyonda ayrıca hassas terazi ve ruhsatsız av tüfeği de bulundu. 4 şüpheli gözaltına alındı.
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, 4 kilo 250 gram esrar ve 60 kök Hint keneviri ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi alınan adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde, 4 kilo 250 gram esrar, 60 kök Hint keneviri, hassas terazi ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.