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Adana'da 4 Kilo Esrar ve 60 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

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Adana'nın Saimbeyli ilçesinde yapılan operasyonda, 4 kilo 250 gram esrar ve 60 kök Hint keneviri ele geçirildi. Operasyonda ayrıca hassas terazi ve ruhsatsız av tüfeği de bulundu. 4 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, 4 kilo 250 gram esrar ve 60 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi alınan adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde, 4 kilo 250 gram esrar, 60 kök Hint keneviri, hassas terazi ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Operasyon Saimbeyli Adana Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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