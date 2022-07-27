Adana'da 4 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'da 4 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı

Adana'da 4 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı

Adana'nın cami ve sulama kanallarından demir hırsızlığı yaptığı öne sürülen 4 şüpheli yakalandı.

 - Güncelleme:

Adana'nın cami ve sulama kanallarından demir hırsızlığı yaptığı öne sürülen 4 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gölbaşı Mahallesi'nde yürüttükleri devriye görevi sırasında elektrikli bisikletle demir kalıp taşıyan 2 kişinin durumundan şüphelenip durdurdu.

Ekipler, yaptıkları araştırmayla demir kalıpların mahalledeki camiden çalındığını tespit etti.

Öte yandan ekipler, İmamoğlu ilçesi Alaybeyi Mahallesi'nde yaptıkları denetimlerde de Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalında demir kapakları çalan 2 kişiyi yakaladı.

Şüphelilerin aracında yapılan incelemede çalıntı olduğu belirlenen 5 sulama kanalı kapağı ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, camiden ve sulama kanallarından hırsızlık yaptığı gerekçesiyle 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

AA / Yusuf Koyun - Güncel

Jandarma Adana Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title