Kepengini zorlayarak girdikleri galeriden 1 dakikada 4 motosiklet çaldılar

Güncelleme:
Adana'da kapüşonlu 4 çocuk, motosiklet galerisinden 4 motosikleti bir dakikada çalarak kaçtı. Polisi tarafından yakalanan şüpheliler tutuklandı.

ADANA'da yüzlerini kapüşonla gizleyen suça sürüklenen 4 çocuk, kepengini zorlayarak girdikleri galerideki 4 motosikleti 1 dakikada çalıp, kaçtı. Polis tarafından saklandıkları evlerde yakalanan şüpheliler, tutuklandı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 30 Kasım'da saat 06.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi Girne Bulvarı'nda meydana geldi. Yüzlerini kapüşonla gizleyen M.H. (14), B.K. (15), E.K. (14) ve İ.A. (15), bir motosiklet galerisinin önüne geldi. Otomatik kepengi zorlayarak aralayıp, yaklaşık 20-25 santim oluşturan aralıktan şüphelilerden biri, sürünerek mağazaya girdi. Şüphelinin, kontrol kumandasından kepengi açmasıyla diğerleri de içeri girdi. Koşarak içeride keşif yapan şüpheliler, beğendikleri motosikletleri çalıştırdı.1 dakikada çaldıkları motosikletlerle dışarı çıkan şüpheliler, bölgeden ayrıldı. Şüphelilerin mağazaya girmesi ve hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı. Mağazaya geldiğinde hırsızlığı fark eden iş yeri sahibi, durumu polise bildirdi.

EVLERİNDE YAKALANDILAR

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki ve güzergahtaki güvenlik kameralarını inceleyip, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Yüreğir ilçesinde saklandıkları evlere eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, 4 şüpheliyi de gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çaldıkları motosikletler de ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.H., B.K., E.K. ve İ.A. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Motosikletler ise sahibine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
title