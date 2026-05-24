AFAD'dan Adana'daki 4,9 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama Açıklaması

Güncelleme:
AFAD, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremin ardından çevre illerde de hissedilen sarsıntıyla ilgili olumsuz bir durum bulunmadığını açıkladı. Saha tarama çalışmaları sürüyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Adana'nın Saimbeyli ilçesinde meydana gelen ve çevre illerden hissedilen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.

AFAD'ın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Adana ilimizin Saimbeyli ilçesinde saat 04.26'da meydana gelen ve Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri, Niğde illerimizde de hissedilen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut
