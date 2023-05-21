Adana'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Adana'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Adana'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
ADANA - Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'tan yapılan açıklamaya göre Saimbeyli'de saat 15: 46 sıralarında 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 6.67 kilometre derinliğinde oluştu. Vatandaşlar tedirginlik yaşayarak sokağa çıktı. Vatandaşlar birden sallanmaya başlanınca korkup sokağa çıktıklarını söyledi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe - Güncel