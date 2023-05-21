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Adana'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Adana'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Güncel Haberler

Adana'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Adana'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

ADANA - Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'tan yapılan açıklamaya göre Saimbeyli'de saat 15: 46 sıralarında 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 6.67 kilometre derinliğinde oluştu. Vatandaşlar tedirginlik yaşayarak sokağa çıktı. Vatandaşlar birden sallanmaya başlanınca korkup sokağa çıktıklarını söyledi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Saimbeyli Deprem Adana Güncel Haberler

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