Adana'da 4.9 büyüklüğünde deprem

ADANA'nın Saimbeyli ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bölgede kısa süreli panik yaşanırken, herhangi bir olumsuzluğun olmadığı bildirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) merkez üssünü Adana Saimbeyli olarak saptadığı deprem, saat 15.46'da oldu. Yerin 6.67 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kentte kısa süreli paniğe yol açtı.