Adana'da 4.6 Milyon Kaçak Makaron Ele Geçirildi
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adana'nın Çukurova ilçesinde bir kamyonetteki 4 milyon 650 bin kaçak makaronu ele geçirerek sürücüyü gözaltına aldı.
Adana'da 4 milyon 650 bin kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Çukurova ilçesinde kaçak ürün bulunduğu belirlenen bir kamyoneti durdurarak arama yaptı.
Aracın kasasındaki kolileri inceleyen ekipler, 4 milyon 650 bin kaçak makaron buldu.
Ekipler, aracın sürücüsünü gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel