Adana'da 4.6 Milyon Kaçak Makaron Ele Geçirildi
Güncelleme:
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adana'nın Çukurova ilçesinde bir kamyonetteki 4 milyon 650 bin kaçak makaronu ele geçirerek sürücüyü gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Çukurova ilçesinde kaçak ürün bulunduğu belirlenen bir kamyoneti durdurarak arama yaptı.

Aracın kasasındaki kolileri inceleyen ekipler, 4 milyon 650 bin kaçak makaron buldu.

Ekipler, aracın sürücüsünü gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
