Adana'da 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kozan ilçesinde saat 05.32'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada depremin büyüklüğünün 4,6, derinliğinin ise 7.06 kilometre olduğu bildirildi.

Öte yandan depremi hisseden vatandaşlar kendilerini sokağa atıp korktuklarını söyledi.