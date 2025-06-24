Adana'da 4,5 Büyüklüğünde Deprem: İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Açıklama

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana'da meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depreme ilişkin AFAD ve ilgili kurumların saha tarama çalışmalarına başladığını bildirdi ve şu ana kadar herhangi bir olumsuz durumun olmadığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana'da meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depreme ilişkin AFAD ve ilgili kurumlarca saha tarama çalışmalarının başladığını ve an itibarıyla herhangi bir olumsuz durumun olmadığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Adana Saimbeyli'de 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

Kaynak: AA / Semih Erdoğdu - Güncel
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