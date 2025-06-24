Adana'da 4,5 Büyüklüğünde Deprem

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem, 6,96 kilometre derinlikte kaydedildi. Vali Yavuz Selim Köşger, deprem sonrası yapılan kontrollerde ciddi bir olumsuzluk olmadığını duyurdu.

Adana'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.09'da merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6,96 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Vali Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ekiplerin sahada gerekli taramayı gerçekleştirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Yardibi Mahallesi'nde yola ufak kaya parçaları düşmesi ve birkaç evde sıva dökülmesi haricinde herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Yola düşen kayalar ivedilikle temizlenmiştir. Geçmiş olsun Saimbeyli, Allah her türlü afetten ülkemizi korusun."

Kaynak: AA / Koray Kılıç - Güncel
Resmen açıklandı! Yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye geri döndü

Resmen açıklandı! Yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye geri döndü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Katar Havayolları uçakları İstanbul ve Ankara'ya yönlendirildi

İran saldırısıyla sarsılan ülke, uçaklarını Türkiye'ye yönlendirdi
Muharrem İnce, CHP'ye katılıyor

Muharrem İnce, CHP'ye katılıyor! İşte program
Arda Güler'den Ancelotti'yi kızdıracak sözler

Arda'dan Ancelotti'yi kızdıracak sözler
Dünyanın en zengin ülkelerinden biri de vuruldu! İşte saldırı anı

Dünyanın en zengin ülkelerinden biri böyle vuruldu
Fenerbahçe'ye 111 milyon euroluk yıldız

Fenerbahçe'ye 111 milyon euroluk yıldız
Bomba iddia! Netanyahu'nın savaşı bitirme talebine İran'ın yanıtı 'Henüz zamanı değil' oldu

Netanyahu, 'savaşı bitirmek istedi', Tahran'dan yanıt gecikmedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı programda gelen telefon sonrası salondan ayrıldı

Erdoğan'dan dikkat çeken hareket! Telefon gelince salondan ayrıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.