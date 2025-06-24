Adana'da 4.5 Büyüklüğünde Deprem

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Adana'da 4.5 Büyüklüğünde Deprem
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Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre depremin derinliği 6.96 kilometre olarak kaydedildi. Bölgedeki deprem hafif hissedildi ve şu ana kadar olumsuz bir durum bildirildi.

Adana'da 4.5 büyüklüğünde deprem

ADANA - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Adana'nın Saimbeyli ilçesi merkezli 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Afad'ın paylaştığı bilgilere göre, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 07.09'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkezi Saimbeyli ilçesi olan depremin derinliği 6.96 kilometre olarak ölçüldü. Bölgede depremin hafif hissedildiği, şu ana kadar olumsuz bir durumun bildirilmediği öğrenildi. Deprem, merkez üssü Saimbeyli ilçesine yakın konumdaki Kozan'da da hissedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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