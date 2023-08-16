Adana'da 4.5 büyüklüğünde deprem

ADANA'nın Aladağ ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Adana'nın Aladağ ilçesi olan deprem, saat 17.36'da kaydedildi. Yerin 7.3 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kent merkezinde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.