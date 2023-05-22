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Adana'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Adana'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Güncel Haberler

ADANA'nın Saimbeyli ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ADANA'nın Saimbeyli ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bölgede kısa süreli panik yaşanırken, herhangi bir olumsuzluğun olmadığı bildirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre saat 19.42'de merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kentte kısa süreli paniğe yol açtı. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Saimbeyli Adana Güncel Haberler

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