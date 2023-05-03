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Adana'da 4.3 büyüklüğünde deprem

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- Adana'da 4.3 büyüklüğünde deprem Adana'nın Aladağ ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

- Adana'da 4.3 büyüklüğünde deprem

ADANA - Adana'nın Aladağ ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 09.20'de Adana'nın Aladağ ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 13 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre ilçelerden kuvvetli, il merkezinde ise hafif hissedildiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Beril Solmuşgül - Güncel

Aladağ Adana Güncel Haberler

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