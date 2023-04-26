Adana'da 4.1 büyüklüğünde deprem
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ADANA'nın Saimbeyli ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ADANA'nın Saimbeyli ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre; saat 07.48'de merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, ilçede ve çevrede hafif şekilde hissedildi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel