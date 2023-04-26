Adana'da 4.1 büyüklüğünde deprem

ADANA'nın Saimbeyli ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre; saat 07.48'de merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, ilçede ve çevrede hafif şekilde hissedildi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.