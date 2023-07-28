Adana'da 38 Bin Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi

Adana'da polisin yaptığı operasyonda, Seyhan ilçesindeki bir depoda bulunan 38 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da polisin yaptığı operasyonda 38 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki bir depoda gümrük kaçağı akaryakıt olduğu bilgisine ulaşınca, harekete geçti. Depoya baskın yapan ekipler, su tanklarına ve varillere doldurulmuş halde 38 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Operasyonla ilgili çalışmanın devam ettiği bildirildi. - ADANA