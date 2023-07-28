Adana'da 38 bin 60 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 38 bin 60 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 38 bin 60 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yeşiloba Mahallesi'ndeki iş yeri ve panelvanda arama yaptı.

Aramada 38 bin 60 litre kaçak akaryakıt ele geçiren polis, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.