Üye Girişi
Haberler

Adana'da 374 kişiyi dolandıran şebeke çökertildi

Son Güncelleme:
Abone Ol

Adana'da 374 kişiyi yaklaşık 150 milyon lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlıdan 5'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte araç satış ilanı vererek ve ünlü markaların internet sitelerini taklit ederek vatandaşları dolandıran şebekenin faaliyetlerini tespit etti. Operasyon sonucunda 6 lüks araç ve 22 bin 884 metrekare arsanın satışının önlenmesi amacıyla tedbir kararı da uygulandı.

Adana'da 374 kişiyi yaklaşık 150 milyon lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlıdan 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı şüphelilerin sahte araç satış ilanı vererek ve ünlü markaların internet sitelerini taklit ederek vatandaşları dolandırdığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, teknik ve fiziki takiple 10 kişilik şebekenin bu yöntemlerle 374 kişiyi yaklaşık 150 milyon lira dolandırdığını tespit etti.

Şüphelileri yakalamaya yönelik operasyonda elebaşı oldukları ileri sürülen Ali B. ve kardeşi Bekir B. ile Murat D, Mehmet S, Vedat Ö, Mehmet Emin S, Murat T. ve İsa Y. gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde, suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 400 dolar ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Suç gelirlerinin bir kısmını kripto para, altın ve dövize yatırdıkları tespit edilen şüphelilerin, paraların bir kısmıyla da yakınları aracılığıyla araç ve gayrimenkul satın aldıkları öne sürüldü.

Operasyon kapsamında 6 lüks araç ve 22 bin 884 metrekare arsanın satışının önlenmesi amacıyla tedbir kararı da uygulandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ali B, Bekir B, Murat D, Mehmet S. ve Vedat Ö. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis, adreslerinde bulunamayan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Siber Suçlarla Mücadele Emniyet Müdürlüğü Operasyon Adana Dolandırıcılık Tutuklama Gözaltı Suç Operasyon Döviz 3. Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Survivor ne zaman başlayacak? 2024 SURVİVOR ALL STAR KADROSU! Survivor takımları belli oldu mu? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? Ocak 2024 asgari ücret ne kadar? Asgari ücrete zam ne kadar olacak? MasterChef dün akşam kim elendi? 10 Aralık MasterChef'e kim veda etti? Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (11 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme! Telefon ne zaman icat edildi? Telefon mu telgraf mı önce icat edildi? Telefon icat tarihi nedir? 11 Aralık 2023 Resmi Gazete atama kararları! Resmi Gazete bugünün kararları neler? NACİ GÖRÜR İSTANBUL DEPREMİ AÇIKLAMASI NEDİR? İstanbul'un en tehlikeli semtleri, ilçeleri neresi? Naci Görür istanbul depremi için ne dedi? BARAJ DOLULUK ORANLARI 10 ARALIK: İstanbul (İSKİ) baraj doluluk oranları yüzde kaç, İstanbul'un kaç günlük suyu kaldı? İBB İyi Parti Grup Başkan Vekili İBRAHİM ÖZKAN KİMDİR, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Halk TV konuğu İbrahim Özkan biyografisi! YARGI YEKTA DİZİDEN AYRILIYOR MU? Yargı dizisindeki Yekta (Uğur Polat) öldü mü, diziden neden ayrılıyor? Onur Şan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, evli mi, Urfalı mı, nasıl ünlü oldu? Onur Şan hayat hikayesi ve biyografisi! BUGÜN (11 ARALIK) İSTANBUL'da hava durumu nasıl olacak, yağmur var mı? İSTANBUL 11 ARALIK 5 günlük hava durumu! Bu hafta sonu hava nasıl? 11 ARALIK (YARIN) HAVA DURUMU | İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Antalya, Hatay haftalık, 5 günlük hava durumu! Yarın hava durumu ne, kaç derece? SURVİVOR 2024 YARIŞMACILARI KİMLER? Survivor 2024 kadrosunda kimler var, oyuncuları belli oldu mu, Turabi var mı? Asgari Ücrette zam pazarlığı başlıyor! Asgari Ücret 2024 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, ne kadar oldu, yüzde kaç arttı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title