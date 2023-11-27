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Adana'da 37 Milyon TL Değerinde Gümrük Kaçağı Makaron Ele Geçirildi

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Adana'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 37 milyon 600 bin TL olan 72 milyon 90 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Depo sahibi tutuklandı.

Adana'da polis ekiplerinin operasyon düzenlediği depoda piyasa değeri 37 milyon 600 bin TL olan 72 milyon 90 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan depo sahibi Yakup T., tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi'ndeki bir depoda yüklü miktarda gümrük kaçağı makaron bulunduğu bilgisine ulaştı. Polis, şüpheli Yakup T.'nin deposuna operasyon düzenledi. Yapılan aramada piyasa değeri 37 milyon 600 bin TL olan 72 milyon 90 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan Yakup T., emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yakup T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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