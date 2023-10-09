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Adana'da 37 Milyon Makaron Ele Geçirildi, 1 Şüpheli Tutuklandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde yapılan operasyonda, gümrük kaçağı 37 milyon makaron ele geçirildi ve 1 şüpheli tutuklandı.